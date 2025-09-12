إعلان

روسيا تتهم بولندا بالتصعيد بسبب إغلاق المعابر الحدودية

12:04 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بولندا، اليوم الخميس، بالتصعيد بعدما أغلقت وارسو المعابر الحدودية قبل تدريبات عسكرية واسعة النطاق لروسيا وبيلاروس.

وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق تليجرام، إن الخطوات الصدامية للحكومة البولندية تبرر المزيد من التصعيد في التوترات في وسط أوروبا، وذلك بعد يوم من إعلان وارسو أنها أسقطت مسيرات روسية في مجالها الجوي.

وتعتزم روسيا وحليفتها الوثيقة بيلاروس تنظيم مناورة ساباد 2025، اعتبارا من غدا الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل، ويتم إجراء التدريبات المشتركة كل أربع سنوات.

واستغلت موسكو تدريبات ساباد 2021، السابقة لنشر أسلحة ومعدات ثقيلة من أجل هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022.

ويساور بولندا القلق بشأن الوضع المتوتر الذي سببته الحرب في أوكرانيا المجاورة وتعتزم إغلاق حدودها مع بيلاروس أثناء مدة التدريب العسكري. وستغلق بولندا ولاتفيا أيضا مجالهما الجوي قرب الحدود.

كانت بولندا فرضت قيودا على الملاحة الجوية على طول حدودها الشرقية، بعد دخول أكثر من 10 مسيّرات روسية المجال الجوي للبلاد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البولندية اليوم الخميس، نقلا عن متحدث باسم هيئة الطيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية بولندا روسيا تدريبات عسكرية لروسيا وبيلاروس مسيرات روسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة