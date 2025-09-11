القناة 14 الإسرائيلية تحتفل بقصف قطر"صور"

وكالات

وثقت مقاطع فيديو لأحد البرامج التلفزيونية في القناة 14 الإسرائيلية، تبادل الضيوف التهاني وتوزيع الحلويات احتفالا بالقصف الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت نفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

ومن جانبها، أعلنت وكالة الأنباء القطرية، أن الدوحة تستضيف قمة عربية ـ إسلامية طارئة يومي الأحد والإثنين.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية، أن القمة العربية ـ الإسلامية ستناقش الهجوم الإسرائيلي على قطر.