تتعلق بالتحول الجنسي.. الكشف عن رسائل صادمة على سلاح قاتل تشارلي كيرك

القاهرة- مصراوي

يستمر البحث عن قاتل تشارلي كيرك يوم الخميس، بعد أن كشف المحققون أن بندقية قوية ذات مزلاج تم العثور عليها في منطقة غابات قريبة، ويبدو أن المشتبه به في "عمر طلاب الجامعات".

ظهرت تفاصيل قليلة عن اغتيال الناشط اليميني البالغ من العمر 31 عامًا، والذي قُتل برصاصة في رقبته خلال فعالية خطابية في الهواء الطلق بجامعة وادي يوتا في مدينة أوريم يوم الأربعاء.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الذخيرة داخل البندقية كانت منقوشة برسائل تتعلق بـ أيديولوجية المتحولين جنسيًا والمناهضة للفاشية، نقلاً عن نشرة من أجهزة إنفاذ القانون ومصدر مطلع على التحقيق.

يتم تحليل لقطات فيديو للمشتبه به، الذي "يبدو في عمر طلاب الجامعات" و"اندس بين الطلاب" في الحرم الجامعي، وفقًا لمفوض وزارة السلامة العامة في يوتا، بيو ميسون. ويعمل المحققون أيضًا على تتبع بصمة راحة يد، وبصمات على الساعد، و"طبعة حذاء" تعود للمشتبه به.

شوهد المشتبه به في الفيديو وهو يصل إلى الحرم الجامعي الساعة 11:52 صباحًا. ومن هناك، تحرك المسلح عبر السلالم وصعد إلى السطح، موقع إطلاق النار، بحسب المحققين. ثم شوهد وهو يتحرك عبر السطح ويقفز من المبنى للهرب من الحرم الجامعي.

تم تصوير مطلق النار المزعوم على سطح مبنى في جامعة وادي يوتا قبل الاغتيال بوقت قصير. وقالت السلطات إن المسلح قفز من السطح وهرب إلى الغابة.

أُصيب كيرك برصاصة واحدة حوالي الساعة 12:20 ظهرًا بينما كان يرد على سؤال من الجمهور حول حوادث إطلاق النار الجماعي التي تشمل أشخاصًا متحولين جنسيًا، أمام حشد يضم 3 آلاف شخص في المدرج الخارجي بالجامعة.

حدثت فوضى في جامعة وادي يوتا بمدينة أوريم شمال الوسط بعد ظهر الأربعاء، عندما أُطلق النار على كيرك، الشريك المؤسس لمنظمة الشباب المؤيدة لترامب "تيرنينج بوينت يو إس إيه"، في رقبته.

كان كيرك، الحليف المقرب للرئيس دونالد ترامب، يستضيف فعالية برعاية الطلاب مع الجامعة كجزء من جولة منظمته "جولة العودة الأمريكية"، عندما أُطلقت رصاصة واحدة من سطح مبنى قريب.

كتب ترامب على "تروث سوشيال" معلنًا وفاة كيرك: "العظيم، بل الأسطوري، تشارلي كيرك، قد رحل".

وفي خطاب من المكتب البيضاوي يوم الأربعاء، قال ترامب: "ألهم تشارلي الملايين، والليلة كل من عرفه وأحبه متوحدون في الصدمة والرعب". وأضاف أنه "مليء بالحزن والغضب".

وحمل ترامب "أولئك من اليسار المتطرف" المسؤولية عن مقارنة "أمريكيين رائعين" مثل كيرك بـ"النازيين وأسوأ القتلة المجرمين في العالم".

وقال: "هذا النوع من الخطاب مسؤول بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نراه في بلادنا اليوم، ويجب أن يتوقف الآن".

أظهرت لقطات مروعة الرصاصة وهي تصيب كيرك في رقبته، مما جعله يتراجع للخلف بينما اندفع الدم من رقبته أمام جمهور الطلاب المذعور.

أطلقت السلطات المحلية والولائية والفيدرالية عملية بحث عن المشتبه به، لكن لم يتم العثور عليه أو الكشف عن هويته حتى الآن.

وقال روبرت بولز، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك سيتي، خلال مؤتمر صحفي صباح الخميس، إن إطلاق النار كان "حادثًا مستهدفًا".

وأكدت السلطات أنها عثرت على السلاح المستخدم في الهجوم، وهو بندقية قوية ذات مزلاج، تركها المسلح في الغابة التي فر إليها. وقال بيو ميسون إن المشتبه به وصل إلى الحرم الجامعي قبل الظهر بقليل يوم الأربعاء. وتمكنت السلطات من تتبع تحركاته بعد أن قفز من مبنى، وتحرك عبر السلالم، وهرب من الحرم إلى حي قريب.

وأضاف ميسون: "لدينا مقاطع فيديو جيدة لهذا الشخص". كما أشار إلى أن المشتبه به "في عمر طلاب الجامعات" و"يندمج مع الطلاب" في الحرم الجامعي. ونشر حساب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مدينة سولت ليك على منصة إكس صباح الخميس صورتين، وقال إنه "يطلب مساعدة الجمهور في التعرف على هذا الشخص محل الاهتمام فيما يتعلق بعملية إطلاق النار المميتة على تشارلي كيرك في جامعة يوتا فالي".

وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الجمهور المساعدة في تحديد هوية الشخص محل الاهتمام المرتبط بإطلاق النار على الناشط السياسي المحافظ البارز تشارلي كيرك.

وقال المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك سيتي إنه نشر صور الشخص اليوم على منصة إكس. كما وفر المكتب رقمًا لتلقي المعلومات من الجمهور.

https://x.com/FBISaltLakeCity/status/1966169520403525760

وقال حاكم يوتا سبنسر كوكس: "هذه عملية اغتيال سياسي"، متعهدًا بمحاسبة الجاني. وأضاف: "أريد أن أوضح تمامًا لمن هو مسؤول … سنحاسبك إلى أقصى حد يسمح به القانون. وأذكرك بأن عقوبة الإعدام ما زالت موجودة هنا".

وأعلنت الجامعة أن الحرم الجامعي سيظل مغلقًا حتى يوم الأحد 14 سبتمبر، وأن جميع الدروس أُلغيت حتى إشعار آخر.

كان كيرك الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنظمة الشباب المحافظة "تيرنينج بوينت يو إس إيه"، الموجودة في أكثر من 3,500 مدرسة ثانوية وجامعة، ويبلغ عدد أعضائها أكثر من 250,000 طالب في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

أسس المجموعة عام 2012 عندما كان عمره 18 عامًا، وبرز كصوت مؤثر بين أنصار ترامب بفضل جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الفيديو التي تصل إلى ملايين المتابعين.

استخدم كيرك نفوذه للترويج لحملة ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتحدث في المؤتمر الوطني الجمهوري الصيف الماضي. كما رتبت منظمته وسائل النقل لمؤيدي ترامب للاحتجاج على نتائج انتخابات 2020 في واشنطن يوم 6 يناير 2021.

في العام الماضي، قال المتحدث باسم المنظمة آنذاك، أندرو كولفيت، إن كيرك لم يدعُ أبدًا إلى العنف. وأضاف: "تشارلي يريد إنقاذ أمريكا بالكلمات، والإقناع، والشجاعة، والمنطق السليم".