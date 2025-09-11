أمريكا تعلن إلغاء تأشيرات الأجانب الذين أشادوا بمقتل تشارلي كيرك

القاهرة- مصراوي

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريس لاندو يوم الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية ستتخذ "الإجراءات المناسبة" ضد الأجانب في الولايات المتحدة الذين "يمدحون أو يبررون أو يسخرون" من مقتل تشارلي كيرك.

وأشار لاندو إلى أن هذه الإجراءات ستشمل إلغاء التأشيرات. وقد كانت الإدارة متشددة في إلغاء التأشيرات، وخاصة للطلاب المرتبطين بالاحتجاجات ضد الحرب في غزة.

وكتب لاندو في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في ضوء الاغتيال المروع لأحد القادة السياسيين البارزين أمس، أود أن أؤكد أن الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا زوارًا مرحبًا بهم في بلدنا."

وأضاف: "لقد شعرت بالاشمئزاز لرؤية بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يمدحون أو يبررون أو يسخرون مما حدث، وقد وجهت مسؤولينا القنصليين لاتخاذ الإجراءات المناسبة. يرجى عدم التردد في لفت انتباهي إلى مثل هذه التعليقات الصادرة عن أجانب حتى تتمكن (وزارة الخارجية) من حماية الشعب الأمريكي".

وقال لاندو إنه سيوجه الضباط القنصليين، المسؤولين عن البت في طلبات التأشيرات، لمراقبة التعليقات على منشوره.

وفي رد على منشور منفصل يسلط الضوء على منشور آخر حول إطلاق النار، قال لاندو إنه إذا كان لدى أحدهم اسم صاحب الحساب، "فسنلغي تأشيرتها. فورًا. رغم أنني أشك في أن لديها تأشيرة".

وخلال الأيام الأخيرة، تبنى نائب وزير الخارجية علنًا دوره في إلغاء التأشيرات، مشيرًا إلى نفسه بلقب "El Quitavisa"، أو "مزيل التأشيرات" بالإسبانية.