وكالات

علّق الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب على اختراق مسيرات روسية أجواء بولندا، الخميس، مشيرا إلى أنه يعتقد أن ما فعلته روسيا كان متهورا.

وصرّح ستوب، بأن من الواضح أن أوكرانيا لديها الآن ضمانات أمنية من أوروبا، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق عندما يقول إن على أوروبا التوقف عن شراء النفط والغاز الروسيين

وأوضح ستوب، أن روسيا ستواصل اختبار الأوروبيين وستواصل القيام بعمليات أخرى لاستفزازهم.

وذكرت وزارة الخارجية البولندية، الخميس، أنها دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة انتهاك روسيا لمجالها الجوي.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن بولندا قيّدت الحركة الجوية على حدودها الشرقية جراء اختراق طائرات مسيرة.

وأعلنت بولندا، إغلاق 4 من مطاراتها الرئيسية، يوم أمس الأربعاء، بعدما أسقطت طائرات مسيرة روسية اخترقت مجالها الجوي، في ظل ما وصفته بـ"الانتهاكات الروسية المتكررة" خلال الهجوم الواسع على أوكرانيا التي تواجه ضربات مكثفة.

ويوم أمس الأربعاء، قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، إن "بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا".

وقالت القيادة، في بيان على منصة "إكس": "خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".

وأضافت "بناءً على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".