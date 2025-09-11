المفوضية الأوروبية: سنطرح العقوبات المقترحة ضد إسرائيل للتصويت

وكالات

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينيه، الخميس، إن العقوبات المقترحة ضد إسرائيل سيتم رفعها للتصويت وسيتم الأخذ برأي الأغلبية.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، بأن المفوضية ستفرض عقوبات على وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشكل جزئي.

واقترحت فون دير لاين إنشاء مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، تتضمن أداة لإعادة إعمار قطاع غزة.

ورغم ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فون دير لاين ستتمكن من حشد التأييد اللازم للعقوبات على إسرائيل، في ظل الانقسام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.