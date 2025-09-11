إعلان

تسجيل 7 وفيات جديدة بسبب سوء التغذية في غزة

02:41 م الخميس 11 سبتمبر 2025

وزارة الصحة الفلسطينية

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411 حالة وفاة من بينهم 142 طفلا.

وأفادت الصحة بغزة في بيان، الخميس، بارتقاء 72 شهيدا ووقوع 356 إصابة جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية.

كذلك، أكدت الصحة بغزة، ارتقاء 9 شهداء ووقوع 87 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات إلى ألفين و465 شهيدا وأكثر من 17 ألفا و948 مصابا.

وأشارت الصحة في غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64 ألفا و718 شهيدا و 136 ألفا و859 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وزارة الصحة الفلسطينية سوء التغذية غزة
