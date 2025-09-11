مقتل طفل بانفجار لغم من مخلّفات الحرب في جنوب سوريا

دمشق- ( د ب أ)

قُتل طفل، اليوم الخميس، بانفجار لغم من مخلّفات الحرب في ريف درعا الشرقي بجنوب سوريا .

وأفاد "تلفزيون سوريا" اليوم بـ "وفاة طفل في قرية الكرك، وذلك إثر انفجار لغم أرضي من مخلّفات حرب نظام المخلوع بشار الأسد على السوريين".

وكان شخص وأصيب ثلاث، بينهم طفل، قبل أيام ، بانفجارات عدّة لـ مخلفات حرب في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي.

وأكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مقتل 390 مدنياً في سوريا، بينهم أكثر من 100 طفل، نتيجة مخلفات الحرب، منذ بداية العام الجاري وحتى 30 يونيو /حزيران الماضي .