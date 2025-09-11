إعلان

الرئيس الكوري الجنوبي: سنواصل عملنا على تحسين العلاقات مع بيونج يانج

10:28 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، الخميس، إن بلاده ستواصل العمل على تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

ويبدو أن الإدارة الكورية الجديدة تنتهج سياسة إصلاحية تهدف إلى تهدئة التوترات مع عدوتها الشمالية، إذ علّقت سول قبل أسبوع بث برامجها الدعائية ضد بيونج يانج يوم الاثنين الماضي.

وكانت سول أطلقت إذاعة "صوت الحرية" في إطار الحرب النفسية ضد جارتها الشمالية المسلحة نوويا عام 1962.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لي كيونج، بأن الوزارة علّقت بث الإذاعة في إطار مساعيها لخفض التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.

الرئيس الكوري الجنوبي بيونج يانج كوريا الشمالية
