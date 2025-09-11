إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان- صور



وكالات

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، تعرض دراجة نارية لغارة إسرائيلية بين بلدتي عين بعال والبازورية بقضاء صور في جنوب لبنان، ووقوع إصابات جراء الاعتداء.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا توثق قيام فرق الإسعاف والإطفاء بالتعامل مع حريق نشب على إحدى الطرقات فيما يبدو أنها دراجة نارية متفحمة.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على لبنان وتتركز على مناطق وبلدات في الجنوب حيث استهدفت غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة يوم الثلاثاء سيّارة على الطريق في محيط بلدة برجا في محافظة جبل لبنان يوم الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.

جاءت تلك الغارة صباح الثلاثاء بعد يوم من شن إسرائيل غارات جوية على شمال شرق لبنان، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.