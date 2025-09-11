

وكالات

أوقف قاض اتحادي، قيودا فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخدمات المقدمة للمهاجرين غير الحاصلين على إقامة قانونية في الولايات المتحدة.

وشمل قرار المحكمة الجزئية الأمريكية في رود آيلاند وقف القيود على رياض الأطفال الاتحادي "هيد ستارت"، والعيادات الصحية، وبرامج تعليم الكبار.

وخص القرار الصادر 20 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، حيث رفع ممثلو الادعاء وجميعهم من الديمقراطيين، دعوى ضد الإدارة الأمريكية.

ويعلق الحكم مؤقتا تفسير الإدارة للسياسة الاتحادية إلى حين البت في القضية.

وعلى الرغم من أن المزايا الفردية مثل قسائم الغذاء،والمساعدات المالية الجامعية، ظلت في الغالب غير متاحة لمن هم في البلاد دون وضع قانوني، فإن القواعد والتوجيهات الجديدة من الإدارة حدت أيضا من وصولهم إلى بعض البرامج المجتمعية.

ودفعت الولايات في الدعوى بأن الحكومة لم تتبع إجراءات سن القواعد ولم تقدم الإشعار المطلوب بشأن الشروط المفروضة على الأموال الاتحادية، كما أكدت أن هذه التغييرات ستخلف أضرارا كبيرة.

وكان ترامب قد أكد مرارا على ضرورة تشديد سياسة الهجرة، وفقا لروسيا اليوم.

وبعد تنصيبه مباشرة، في 20 يناير 2025 وقع أمرا تنفيذيا بفرض حالة الطوارئ على الحدود الأمريكية - المكسيكية.

وصرح ترامب أنه يعتزم تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ الولايات المتحدة.