بعد هجومه على الدوحة.. نتنياهو يستشهد بـ"بن لادن" ويحذّر قطر

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه فعل بالضبط ما فعلته الولايات المتحدة حين لاحقت زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان وقتلت أسامة بن لادن في باكستان.

ووجّه نتنياهو رسالة تحذيرية إلى قطر، قائلا: "أقول لقطر ولكل الدول التي تؤوي (إرهابيين) إما أن تطردوهم أو تقدموهم للمحاكمة لأنه إذا لم تفعلوا ذلك سنفعل نحن"، وفق تعبيره.

واتهم نتنياهو، قطر بتوفير مأوى و"تؤمن ملاذا للإرهابيين وهي تمول حماس وتمنح قادتها فيلات فاخرة"، موضحا أن على الدول التي صفقت لأمريكا حينما قتلت بن لادن أن تفعل ذلك معه لأن إسرائيل تتمسك بالمبادئ ذاتها وتطبقها، وفق زعمه.

I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don’t, we will pic.twitter.com/nlYa7r1OPi — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2025

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ هجوما جويا استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة يوم أمس الثلاثاء،.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن سلاح الجو استهدف مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.