أمير قطر ورئيس الإمارات يبحثان المستجدات الإقليمية

03:54 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وكالات

أكد الديوان الأميري القطري، اليوم الأربعاء، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، خلال زيارة الأخير إلى الدوحة.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن رئيس البلاد بحث مع أمير قطر الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة وجدد تضامنه الكامل مع قطر ودعمه جميع إجراءاتها للحفاظ على سيادتها.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة أخوية، وفقًا لـ"وام".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

وجاء ذلك عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة عصر الثلاثاء.




أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قطر
