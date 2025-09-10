فيديو| هجوم ثانٍ على أسطول مساعدات غزة قبالة تونس

وكالات

أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، ليل الثلاثاء، أنه تعرّض لهجوم ثانٍ خلال تواجده في المياه التونسية قبالة ميناء سيدي بوسعيد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على الهجوم الأول الذي تعرضت له إحدى سفنه.

وقال الأسطول، في بيان مقتضب مساء الثلاثاء نشره على صفحته على موقع فيسبوك: "اشتباه باعتداء صهيوني على ثاني أكبر سفن أسطول الصمود "ألما" التي ترسو قرب ميناء سيدي بو سعيد"، ولكن دون أن يحدد طبيعة "الاعتداء" المقصود.

وأفاد الأسطول بعدم وقوع إصابات جراء الهجوم، مؤكدًا "ماضون إلى غزة ولن ترهبنا الاعتداءات الجبانة والغادرة".

وندد نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالهجوم على السفينة "ألما" التي ترفع العلم البريطاني، مؤكدين أن طائرة مسيّرة أطلقت المقذوفات التي تسببت في اندلاع حريق على سطحها العلوي.

وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها أسطول الصمود العالمي عن استهداف إحدى سفنه، إذ أفاد مساء الاثنين بتعرض سفينة إسبانية مشاركة في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة لهجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية بميناء سيدي بوسعيد.

الهجوم الثاني على أسطول “الصمود” في المياه التونسية خلال يومين!

تشير الأدلة المصورة إلى أن طائرة مسيّرة – بدون ضوء حتى لا تُرى – أسقطت جهازًا أشعل سطح قارب “ألما”.

وتشير مصادر خبيرة إلى أنه قد يكون قنبلة حارقة ملفوفة بمواد بلاستيكية مغموسة بالوقود، وربما أُشعلت قبل سقوطها . pic.twitter.com/DS8SVPlGbS — عمان نت | Amman Net (@AmmanNet) September 10, 2025







