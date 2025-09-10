إعلان

إعلام إسرائيلي: هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع.. والشاباك ينتظر النتائج النهائية

08:16 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استهداف قادة حماس في الدوحة 2

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن العملية في الدوحة تم التخطيط لها منذ أسابيع، مشيرة إلى أن جهاز الشاباك ينتظر النتائج النهائية للهجوم في قطر.

ونقلت "معاريف" عن مسؤول في القوات الجوية الإسرائيلية القول: "إنه لا يمكن لأي شخص كان في المبنى بالدوحة أن ينجو".

يأتي ذلك فيما أفاد "البث الإسرائيلي"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو قرر تنفيذ هجوم الدوحة رغم اعتراض قيادات أمنية بشأن التوقيت.

من جهته، قال سفير إسرائيل لدى أمريكا، إن تل أبيب ستواصل استهداف قادة حماس، مشيرا: "إذا كانت الضربة بالدوحة قد أخطأت أي أهداف فستصيبها المرة المقبلة".

كانت إسرائيل قد حاولت، أمس الثلاثاء، اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس في غارة جوية على قطر، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، في هجوم وصفته واشنطن بأنه أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي، بحسب مصادر دبلوماسية.

وطلبت الجزائر ودول أعضاء أخرى عقد هذه الجلسة، وفقا للعربية.

وقالت حماس، إن 6 أشخاص استشهدوا في الهجوم المفاجئ الذي وقع في الدوحة أمس، بينهم نجل خليل الحية، الشخصية الأكثر نفوذاً في الحركة في الخارج.

وأدانت قطر الهجوم باعتباره انتهاكا صارخا لجميع القوانين والمعايير الدولية وتهديدا خطيرا لأمن سكانها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجوم جاء ردًا على إطلاق نار مميت من قبل حماس في القدس الاثنين، قتل فيه مسلحان من حماس 6 أشخاص، وهجوم آخر على جنود في غزة.

وتقوم قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، بالوساطة في حرب غزة بين إسرائيل وحماس، على الرغم من توقف مفاوضات وقف إطلاق النار منذ شهور.

وأدانت دول عربية عدة الهجوم، كما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس من بين قادة العالم الذين أعربوا عن انتقاداتهم للهجوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم الدوحة هجوم قطر بحث الغارات الإسرائيلية على الدوحة الغارات الإسرائيلية على الدوحة قتل فريق التفاوض في قطر الهجوم الإسرائيلي على قطر الرد القطري ترامب وأمير قطر الشاباك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق
* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة