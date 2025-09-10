

وكالات

نشر موقع "معاريف" الإسرائيلي، تقريرا تضمن تنبؤات مستوحاة من علم الأرقام ودراسة دقيقة لتواريخ ميلاد، لموعد المواجهة العسكرية المقبلة بين إسرائيل وإيران ونتيجتها المفاجئة.

وأوضح الموقع في تنبؤاته، أن الدراسة الدقيقة لتواريخ ميلاد ترامب ونتنياهو، وتأسيس إيران، تشير إلى أن نهاية النظام الإيراني أقرب من أي وقت مضى وستحدث في أوائل عام 2026.

أضاف: "نفذت عملية عام كلافي، التي شهدت مواجهة عسكرية بين إسرائيل وإيران، في يونيو من هذا العام، فهل ستكون هناك مواجهة أخرى مع إيران؟ وبشكل عام، ماذا سيحدث للجمهورية الإسلامية وهل ستعود إيران إلى ما كانت عليه قبل الثورة الإسلامية عام 1979؟".

وذكر الموقع أن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب بيانات حسابية، وكلما اتسعت قاعدة البيانات، زادت دقة التوقعات، وكذلك الحال في مجال التنبؤات، ولغرض الحساب، يمكن تجميع الاستنتاجات من مجال علم الأعداد، بمعايير تأسيس جمهورية إيران الإسلامية في 1979، وتاريخ ميلاد دونالد ترامب 14/06/1946، وتاريخ ميلاد بنيامين نتنياهو21/10/1949، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أنه "وفقا للمعيار الأول، ستدخل إيران فترة صعبة لا تطاق اعتبارا من شهر 01/2026، كما سيدخل دونالد ترامب سنوات صعبة، سيتورط خلالها بشكل متزايد في صراعات مختلفة حول العالم".

كما لفت الموقع إلى أنه "وفقا للمعيار الثالث، وبالاشتراك مع المعايير الأخرى، ستكون هناك صراعات مع إيران بين شهري نوفمبر 2025 ويناير 2026، ليستنتج من ذلك أن محادثات المشروع النووي الإيراني لم تسفر عن أي نتائج، ولن تسفر عن اتفاق في المستقبل".

وكانت إسرائيل هاجمت فجر 13 يونيو الماضي جوا أهدافا داخل إيران بينها منشآت نووية وعسكرية، وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على إسرائيل.

وانتهت المواجهات في 24 يونيو بعد ضربة أمريكية لإيران أعقبتها وساطة بوقف إطلاق النار.