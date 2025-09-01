كتب- عبدالله محمود:

أثارت قضية اغتصاب الإسرائيلية "ميا شام"، جدلا واسعًا داخل تل أبيب خلال الساعات الماضية، بعد نشر موقع القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات الجارية تحت عنوان " أين وصل ملف شكوى ميا شيم والقرار المرتقب؟".

وأكد الموقع العبري، أن شرطة الاحتلال أكملت التحقيق بجمع شهادات منتج هوليوود في ميامي، وأُحيلت المواد التي تتضمن الشكوى وروايات المتورطين والأدلة المتوفرة إلى مكتب المدعي العام الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه من المتوقع اتخاذ قرار قريبًا بشأن توجيه اتهامات مباشرة ضد مدرب اللياقة البدنية المتهم الأول باغتصاب "ميا شام" المفرج عنها من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وجاء في التقرير الإسرائيلي، أن الشرطة أعلنت اليوم (الاثنين)، انتهاء التحقيقات في قضية اغتصاب "ميا شام"، مؤكدًا أن محققًا من الشرطة الإسرائيلية، سافر إلى ميامي لسماع إفادات منتج هوليوود الذي كان في شقة الأسيرة المفرج عنها مع مدرب اللياقة البدنية المشتبه في اغتصابه.

وأشارت القناة 12 إلى أنه منذ تفجر القضية في نهاية يناير الماضي، وحتى اليوم يسعى ضباط الشرطة في تل أبيب، إلى إيجاد أي دليل يُلقي الضوء على ما حدث في شقة شيم، وذلك في ظل حظر النشر في القضية.

وخلال مقابلة مع الصحفية الإسرائيلية أدفا دادون، كشفت مايا شيم تفاصيل ما حدث معها، قائلة: "كان هذا أعظم مخاوفي طوال حياتي قبل الأسر وفي الأسر، وحدث لي بعد الأسر، في بيتي، مكاني الأكثر أمانًا.. ولكن أكثر ما يُثير جنوني هو فكرة أنني لا أتذكر لا أعرف ما حدث، جسدي يتذكر جسدي يشعر بكل شيء، لكنني استغرقت ثلاثة أيام لأربط الأحاسيس الجسدية بالوعي".

يشير الموقع العبري، إلى أنه بعد استشارة مايا شيم مُقرّبين منها، أدركت أن الصواب هو تقديم شكوى في مدرب اللياقة البدنية الذي كان معها في الشقة، ولكنه أنكر التهم حيث أصرّ على براءته خلال التحقيقات، وادّعى عبر محاميه شاشي غاز أن "هذه قصةٌ لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يمسّ المُشتكية لم يغتصبها".

في الأيام الأخيرة، اتخذت الشرطة الخطوات النهائية، وأُحيلت مواد التحقيق إلى مكتب المدعي العام، الذي سيقرر ما إذا كان سيُوجّه لائحة اتهام.

وصرح مصدر مطلع لقناة 12 الإسرائيلية، أن شهادة المنتج في ميامي أُجريت بتعاون كامل، وكان من المتوقع الحصول على تفاصيل جديدة وهامة، لكن شهادته لم تُضف شيئًا جديدًا، بل عززت إلى حد ما رواية مدرب اللياقة البدنية وأكد أنه لم يرَ اغتصابًا أو فعلًا مشابهًا".

وأكد مصدر في مكتب المدعي العام الإسرائيلي، بأنّ هناك العديد من الصعوبات المتعلقة بالأدلة، وعلى الأقل حتى الآن، لا توجد لائحة اتهام في الأفق مع ذلك تُدرك الشرطة ومكتب المدعي العام احتمال تقديم أدلة جديدة في القضية أو شهادات أخرى قد تُغيّر صورة الوضع