مئات الطلبة يتظاهرون في إسرائيل لإعادة الأسرى

وكالات

قالت صحيفة هآرتس إن مئات الطلبة يتظاهرون في أنحاء إسرائيل بالتزامن مع بدء العام الدراسي للمطالبة باستعادة الأسرى.

وأفادت القناة 12 بإغلاق 17 مدرسة بتل أبيب وتعليق لافتات كتب عليها "47 مختطفا ما زالوا بغزة ولن نتعلم التعايش مع هذا".