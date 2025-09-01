مئات الطلبة يتظاهرون في إسرائيل لإعادة الأسرى
10:45 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025
وكالات
قالت صحيفة هآرتس إن مئات الطلبة يتظاهرون في أنحاء إسرائيل بالتزامن مع بدء العام الدراسي للمطالبة باستعادة الأسرى.
وأفادت القناة 12 بإغلاق 17 مدرسة بتل أبيب وتعليق لافتات كتب عليها "47 مختطفا ما زالوا بغزة ولن نتعلم التعايش مع هذا".
ترجمة قدس| القناة 12 العبرية: إغلاق 17 مدرسة "بتل أبيب" وتعليق لافتات كتب عليها "47 مختطفا ما زالوا بغزة ولن نتعلم التعايش مع هذا". pic.twitter.com/kkvWnzvqOD— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 1, 2025
