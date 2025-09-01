نتنياهو يرفض التصويت على صفقة جزئية لإطلاق سراح الأسرى

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض التصويت خلال اجتماع المجلس الأمني على صفقة جزئية لإطلاق سراح الأسرى.

وذكرت الصحيفة، أن نتنياهو قال إنه لا داعي للتصويت على صفقة جزئية لأنه لم يكن مدرجًا على جدول أعمال الاجتماع.

وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزراء آخرون سعوا إلى التصويت من حيث المبدأ ضد الصفقة الجزئية لإطلاق الأسرى.