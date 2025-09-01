إعلان

بدء تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة

06:48 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

بدأ قبل قليل، تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، في اليوم الـ27 على التوالي، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها.

وازداد عدد الشاحنات الذي يدخل القطاع يوميا بشكل ملحوظ، بسبب الاتصالات المكثفة والضغوط التي تقوم بها عدة دول وعلى رأسها مصر، إذ دخلت شاحنات محملة بالوقود، لتصل إلى المنظمات الأممية والهلال الأحمر الفلسطيني.

وتقول المؤسسات الأممية، إن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا حتى تلبي احتياجات المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المساعدات الإنسانية بدء تحرك شاحنات المساعدات شاحنات المساعدات الإنسانية قطاع غزة قادة حماس خارج قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة