بدء تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة



وكالات

بدأ قبل قليل، تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، في اليوم الـ27 على التوالي، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها.

وازداد عدد الشاحنات الذي يدخل القطاع يوميا بشكل ملحوظ، بسبب الاتصالات المكثفة والضغوط التي تقوم بها عدة دول وعلى رأسها مصر، إذ دخلت شاحنات محملة بالوقود، لتصل إلى المنظمات الأممية والهلال الأحمر الفلسطيني.

وتقول المؤسسات الأممية، إن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا حتى تلبي احتياجات المواطنين.