

وكالات

ذكرت شركة "أمبري" الأمنية البريطانية، أن السفينة التي تعرضت لحادث في البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية إسرائيلية وترفع علم ليبيريا.

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد أفادت بوقوع انفجار وتناثر للمياه، الأحد، بالقرب من سفينة في البحر الأحمر على بعد 40 ميلا بحريا عن مدينة ينبع السعودية.

ورجحت شركة "أمبري"، أن تكون السفينة مستهدفة من قبل جماعة "أنصار الله"الحوثيين اليمنية التي بدأت منذ نوفمبر 2023 باستهداف السفن التي تعتبرها مرتبطة بإسرائيل وبعض الدول الغربية في مياه البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

وأعلن الحوثيون، أنهم سيواصلون استهداف إسرائيل حتى تنهي عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

يشار إلى أن حادث السفينة قبالة السواحل السعودية لم يسفر عن أي إصابات، حسب معلومات الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية، وفقا لروسيا اليوم.