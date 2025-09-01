إعلان

شركة أمنية بريطانية: السفينة المستهدفة في البحر الأحمر إسرائيلية وترفع علم ليبيريا

03:49 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

سفينية- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

ذكرت شركة "أمبري" الأمنية البريطانية، أن السفينة التي تعرضت لحادث في البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية إسرائيلية وترفع علم ليبيريا.

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد أفادت بوقوع انفجار وتناثر للمياه، الأحد، بالقرب من سفينة في البحر الأحمر على بعد 40 ميلا بحريا عن مدينة ينبع السعودية.

ورجحت شركة "أمبري"، أن تكون السفينة مستهدفة من قبل جماعة "أنصار الله"الحوثيين اليمنية التي بدأت منذ نوفمبر 2023 باستهداف السفن التي تعتبرها مرتبطة بإسرائيل وبعض الدول الغربية في مياه البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

وأعلن الحوثيون، أنهم سيواصلون استهداف إسرائيل حتى تنهي عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

يشار إلى أن حادث السفينة قبالة السواحل السعودية لم يسفر عن أي إصابات، حسب معلومات الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفينة المستهدفة في البحر الأحمر علم ليبيريا هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر البحر الأحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة