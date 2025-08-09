حادث نووي خطير داخل قاعدة عسكرية بريطانية.. ماذا حدث؟

وكالات

أفادت وثائق رسمية بريطانية، بأن مياه مشعة تسربت إلى خليج "لوخ لونج" غربي اسكتلندا، من قاعدة كولبورت العسكرية التي تضم أسلحة نووية.

وقالت صحيفة "الجارديان، أن تحقيقا أجرته الهيئة الاسكتلندية لحماية البيئة، كشفت أن البحرية البريطانية أخفقت في صيانة 1500 أنبوب مياه، ما أدى في النهاية إلى انفجارها وتسرب المياه إلى البحر.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن المياه المشعة تسربت إلى خليج "لوخ لونج" البحري قرب جلاسكو غرب اسكتلندا.

وأشار مصدر، إلى أن مستودع الذخائر في القاعدة البريطانية من بين أكبر المواقع العسكرية من حيث الأمان والسرية في عموم المملكة المتحدة، حيث يحتوي على إمدادات البحرية الملكية من الأسلحة النووية لغواصاتها الأربع من طراز "ترايدنت" قرب قاعدة "كولبورت".

وأوضحت الهيئة الاسكتلندية لحماية البيئة، أن ما يقرب من نصف مكونات القاعدة العسكرية تجاوزت عمرها الافتراضي وقت حدوث تسرب المياه المشعة.

وأكدت الهيئة الاسكتلندية، أن الفيضانات التي وقعت في "كولبورت" جاءت نتيجة لقصور في أعمال الصيانة، ما أسفر عن إطلاق (نفايات مشعة غير ضرورية) في شكل مستويات منخفضة من التريتيوم، وهو أحد العناصر المستخدمة في صنع الرؤوس النووية الحربية".

وعزت الهيئة هذا التسرب الخطير، إلى فشل البحرية الملكية المتكرر في صيانة المعدات بالمنطقة المخصصة لتخزين الرؤوس النووية، مشددة على أن الخطط لاستبدال 1500 أنبوب للمياه لم تكن "مثالية".

وأشارت الصحيفة، أن مجموعة من التقارير السرية، ورسائل بريد إلكتروني، كشفت عن هذا التسرب.

وأبدت وزارة الدفاع البريطانية وهيئة حماية البيئة الاسكتلندية، اعتراضها على نشر هذه الوثائق التي أُفرج عنها بأمر مباشر من مفوض المعلومات الاسكتلندي في أغسطس الجاري.