وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، السبت، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وبحث معه إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن لقاء ويتكوف ووزير الخارجية القطري بحث خيارات لحل الخلافات العميقة بين إسرائيل وحماس.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصادر، بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التقي رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السب في إسبانيا لبحث خطة لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الأسرى.

وقالت المصادر للموقع الأمريكي، إن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة اقتراح لاتفاق شامل سيُقدم لحركة حماس وإسرائيل خلال أسبوعين، مشيرة إلى أنه "لا مشكلة في التوصل إلى خطة نهائية بين إسرائيل والولايات المتحدة لكن حماس لن تقبلها"، بحسب قولها.