زيلينسكي ردًا على بوتين: لن نتنازل عن أي شبر من أراضينا لروسيا

10:47 ص السبت 09 أغسطس 2025

فولوديمير زيلينسكي

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لا يمكننا انتهاك الدستور بشأن أراضينا والأوكرانيون لن يتنازلوا عن أرضهم للمحتلين".

وأكد زيلينسكي، اليوم السبت على شبكات التواصل الاجتماعي، أنه لا مجال للتراجع أو التخلي عن أي شبر من الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا.

وأضاف أن كييف لن تمنح موسكو أي مكافآت على ما فعلته، معتبرًا أن أي حلول بدون أوكرانيا ستكون ضد السلام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إنهاء الحرب مسؤولية روسيا باعتبارها الطرف الذي بدأها ويواصل إطالة أمدها، وفق قوله.

ويأتي ذلك، ردًا على الخطة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، في اجتماع في موسكو يوم الأربعاء.

وطلب بوتين من أوكرانيا التنازل عن منطقة دونباس الشرقية - التي تحتل روسيا معظمها حاليًا - وكذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا منتصف أغسطس الجاري لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

