اعترافات صادمة تهز إيران.. سيدة تقر بقتل 11 من أزواجها خلال 20 عاما

وكالات

أثارت قضية "كلثوم أكبري" ضجة واسعة في إيران، وذلك بعدما اعترفت بقتل 11 من أزواجها على مدار عقدين من الزمن، في واحدة من أبشع قضايا القتل المتسلسل التي عرفها الرأي العام الإيراني في السنوات الأخيرة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن كلثوم البالغة من العمر خمسين عاما، تواجه محاكمة أمام المحكمة الجنائية الثانية في محكمة الثورة بمدينة ساري، بعد أن كشفت التحقيقات تورطها في سلسلة جرائم ممنهجة استهدفت رجالًا كانت ترتبط بهم بعقود زواج مؤقتة ودائمة.

وتعود بداية القصة إلى عام 2001، حيث استهدفت كلثوم رجالًا مسنين وميسوري الحال، وقدمت نفسها لهم كزوجة مثالية وحنونة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "هفت صبح"، تزوجت المتهمة خلال تلك الفترة 37 مرة، من بينها 18 زواجا مؤقتًا و19 زواجًا دائمًا، وتوفي جميع أزواجها بظروف غامضة.

وأظهرت التحقيقات أن كلثوم استخدمت أساليب مدروسة لتنفيذ جرائمها، من بينها خلط أدوية خاصة بمرض السكري بمواد سامة، وزيادة الجرعات تدريجيًا لتجنّب الشكوك الطبية.

وفي بعض الحالات، كانت تقوم بنقل الضحية إلى المستشفى بعد ظهور أعراض التسمم، ثم تستكمل عملية القتل لاحقًا دون أن يُكتشف السبب الحقيقي للوفاة.

ونقلت صحيفة "عصر إيران" عن مصادر قضائية أن كلثوم استخدمت أيضا أدوية تسببت في تشنجات حادة للضحايا، في محاولة لإيهام الأطباء بأن الوفاة طبيعية أو نتيجة لأمراض مزمنة.

ورغم أنها اعترفت بقتل 11 زوجا ومحاولة فاشلة لقتل رجل آخر، تشير تحقيقات النيابة العامة إلى احتمال تجاوز عدد الضحايا هذا الرقم، خاصة بعد ارتفاع عدد المشتكين إلى أكثر من 45 شخصًا، من بينهم أولياء دم وورثة الضحايا.

وكانت بداية الكشف عن الجرائم قد بدأت في سبتمبر 2023، بعد وفاة أحد أزواجها بطريقة غامضة، ما دفع أبناء الضحية إلى تقديم بلاغ رسمي للسلطات، وهو ما فتح الباب أمام تحقيق موسّع كشف سلسلة الجرائم الممتدة لعشرين عامًا.

وأثناء جلسات المحكمة، طلبت عائلات أربعة من الضحايا تنفيذ حكم القصاص، في حين حاولت المتهمة التراجع عن أقوالها، قبل أن يتم عرض تسجيل مصوّر يُظهر إعادة تمثيلها لإحدى الجرائم، مما أدى إلى تأكيد اعترافاتها السابقة.

من جانبه، طالب محامي الدفاع بإخضاع موكلته لفحص نفسي، بينما أكدت النيابة أن طريقة تنفيذ الجرائم والأدوية المختارة بدقة تدل على سلوك إجرامي متعمّد وليس نتيجة اضطراب نفسي.