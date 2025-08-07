جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان شمالي غزة

(د ب أ)

نشر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، أوامر إخلاء لسكان حيي الدرج والتفاح في شمالي قطاع غزة.

وقال أدرعي في منشور له: "يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملياته بقوة في كل موقع تمارس فيه أنشطة إرهابية أو تطلق منه صواريخ باتجاه إسرائيل. وندعو كل من لم يُخل المنطقة إلى التوجه فورا نحو الجنوب، إلى منطقة المواصي، حرصا على سلامته" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

ياتي ذلك فيما من المقرر أن يعقد المجلس الأمني الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس اجتماعا لبحث احتمال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهي خطوة من شأنها أن تواجه بمعارضة شديدة سواء على الصعيد الدولي أو داخل إسرائيل، بما في ذلك من عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقال مسؤول إسرائيلي إنه من المتوقع أن يجري المجلس الأمني مناقشة مطولة ويوافق على خطة عسكرية موسعة للسيطرة على كامل قطاع غزة أو أجزاء منه لا تزال خارج السيطرة الإسرائيلية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته في انتظار صدور قرار رسمي، إن أي خطة تتم الموافقة عليها ستنفذ تدريجيا بهدف زيادة الضغط على حركة حماس.