خبراء الأمم المتحدة يُدينون الإبادة الجماعية في غزة

وكالات

أدان خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة تصعيد إسرائيل حملة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدين أن الإجراءات الإسرائيلية الحالية تُفاقم من الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع.

ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى "إنهاء تواطئه" إزاء الفظائع الإسرائيلية مشددين على أن الصمت أو عدم اتخاذ إجراءات فعالة يعد مشاركة غير مباشرة في معاناة المدنيين.

وأشار البيان إلى أن أوامر التهجير التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية مؤخرًا تستهدف ما تبقى من الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، مما يعمّق من عزلة القطاع ويزيد من صعوبة إيصال المساعدات للسكان المتضررين.

وطالب الخبراء بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرين من أن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الغذاء والدواء والوقود تدمّر السكان "جسدياً ونفسياً"، وتفاقم من مستويات المجاعة والانهيار الصحي داخل القطاع.

ودعا البيان إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، مؤكدًا أن "إنهاء الحصار، ووقف العدوان، وضمان المساءلة، هي خطوات ضرورية لوقف تدهور الوضع الإنساني الكارثي في غزة".