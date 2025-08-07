الصليب الأحمر الكيني: تحطُّم مروحية تقل عددًا غير معروف من الأشخاص

(أ ب)

قالت هيئة الصليب الأحمر الكينية إن مروحية تقل عددا غير معروف من الأشخاص تحطمت اليوم الخميس في منطقة سكنية خارج نيروبي مباشرة.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أن فرق الإنقاذ تتوجه إلى الموقع في كيامبو، وهي مقاطعة تشترك في الحدود مع العاصمة الكينية.

وذكرت صحيفة " ستار" الكينية أن التحطم أدى إلى "أستجابة سريعة من السلطات". وأضافت الصحيفة أن أفراد الجيش والشرطة "وصلوا بسرعة إلى الموقع وأمنوا المنطقة".

ولم ترد المزيد من التفاصيل من المسؤولين.