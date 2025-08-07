(د ب أ)

في رسالة موجهة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ووزيري خارجية تركيا والسعودية، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الكارثة الإنسانية في غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه في رسالة موجهة إلى حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وهاكان فيدان وفيصل بن فرحان، وزيري خارجية تركيا والمملكة العربية السعودية، دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الكارثة الإنسانية في غزة، والتنسيق لتقديم المساعدات الفورية، ودراسة الأبعاد القانونية والسياسية لنية النظام "الصهيوني" احتلال غزة بشكل دائم.

يشار إلى أن العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحذر من "كارثة مجاعة وشيكة" في قطاع غزة تهدد حياة مئات الآلاف من السكان، خاصة الأطفال والمرضى.

وفي أول أغسطس أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن 1373 فلسطينيا قضوا منذ 27 مايو الماضي، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة.