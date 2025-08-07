وكالات

وصفت كتلة حزب الله البرلمانية، تبني رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الورقة الأمريكية بالانقلاب على تعهدات التزم بها بالبيان الوزاري.

وأكدت الكتلة البرلمانية لحزب الله، على أن التسرع المريب للحكومة ورئيسها بتبني مطالب واشنطن مخالفة ميثاقية ويضرب اتفاق الطائف، وهو وثيقة الاتفاق التي وقعها الأطراف في لبنان وأدت إلى إنهاء الحرب الأهلية برعاية سورية سعودية عام 1989.

ودعت الكتلة البرلمانية لحزب الله، الحكومة اللبنانية لتصحيح ما انزلقت إليه من تلبية للطلبات الأمريكية التي تصب بمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف مصدر، الأربعاء، أن الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي للبنان توماس باراك تتضمن جدولا زمنيا لتسليم سلاح حزب الله على مراحل تبدأ بالأسلحة الثقيلة وتنتهي بالخفيفة.

وأشار المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن الورقة الأمريكية طالبت بالإسراع في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وكذلك مع إسرائيل، كما شددت على التزام جميع الأطراف في لبنان بوقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701 بعد تسليم السلاح.

وأوضح المصدر، أن الورقة الأمريكية دعت للتخلص التدريجي من الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية في جميع أنحاء لبنان، فضلا عن ما تضمنته من مقترحات لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان وتعزيز الازدهار الاقتصادي.

وقال المصدر، إن الورقة الأمريكية طالبت بتقديم دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية وبشكل خاص الجيش اللبناني، إلى جانب دعوتها لعقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه أمريكا وفرنسا والسعودية وقطر وأصدقاء آخرون للبنان دعما للاقتصاد اللبناني.

ونوّه المصدر، إلى أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قدم للحكومة ورقة مختلفة عن الورقة الأمريكية لمعالجة ملف سلاح حزب الله، موضحا أن خطة بري ترتكز على التزام إسرائيل ببنود القرار 1701 أولا بعدما التزم لبنان به.

وذكر المصدر، أن بري دعا لدراسة استراتيجية دفاعية جديدة بشكل يحفظ قوة لبنان ويمنع الاعتداء عليه مستقبلا، مؤكدا أن هناك حوارات وزيارات متبادلة حاليا بين الحكومة اللبنانية وحزب الله لكنها لم تسفر عن نتيجة واضحة حتى الآن.

ولفت المصدر، إلى أن وزراء شيعة يصل عددهم إلى خمسة بعد عودة وزيرين من السفر، سيشاركون غدا في جلسة الحكومة لكن سيطرحون تأجيل اتخاذ أي قرار بخصوص موعد نزع السلاح، موضحا أنهم يعتزمون الانسحاب من اجتماع الحكومة غدا في حال رفض طلبهم.

وحذّر المصدر، من أن خيارات أمريكا في حال رفض حزب الله تسليم السلاح تتمثل في منع إعادة الإعمار وفرض تضييق اقتصادي شامل وإطلاق يد إسرائيل ضد لبنان، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في لبنان يخشيان خسارة الشرعية الأمريكية ولا يريدان مواجهة مع الثنائي الشيعي المتمثل في حزب الله وحركة أمل.