المرشد الإيراني يعين مسؤولين سابقين في مجلس الدفاع الجديد

02:39 م الخميس 07 أغسطس 2025

إيران

طهران- (د ب أ)

عين المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي ممثلين شخصيين اثنين له في مجلس الدفاع الذي تأسس حديثا، حسبما ذكرت الشبكة الإعلامية الرسمية اليوم الخميس، نقلا عن مرسوم صادر عن خامنئي "86 عاما".

وجاء في التقرير أن على أكبر أحمديان وعلى شمخاني سوف يمثلان خامنئي في المجلس العسكري المركزي.

وكان أحمديان يترأس مؤخرا مجلس الأمن الإيراني. وفي أعقاب تغير القيادة، سوف يتولى القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني المزيد من المسؤوليات الحكومية في المستقبل.

وعمل شمخاني، الذي نجا من هجوم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، كمستشار لخامنئي سابقا.

ويشار إلى أن مجلس الدفاع مكلف بالعمل على مركزية الاستراتيجيات وزيادة تطويرها. ويضم في هيئته ممثلين من سلطات الدولة وقادة عسكريين ووزراء مثل وزراء الدفاع والداخلية والاستخبارات.


إيران طهران مجلس الدفاع الجديد
