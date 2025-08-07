دون توضيح أسباب.. الإمارات تعلق الرحلات الجوية من وإلى السودان

وكالات

فوجئت شركات الطيران، الأربعاء، بقرار صادر عن السلطات الإماراتية يقضي بتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى السودان اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا، دون إصدار بيان رسمي يوضح أسباب التعليق.

وجاء إبلاغ شركات الطيران السودانية بهذا القرار عبر اتصالات هاتفية في ساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى اضطراب في جداول الرحلات، سواء بالنسبة للناقلات الوطنية أو الأجنبية العاملة بين البلدين.

وبحسب ما نقلته صحيفة "السوداني"، فإن قرار التعليق يشمل جميع الخطوط الجوية التي تسير رحلات على هذا المسار، وسط تساؤلات عن وجود دوافع أمنية أو سياسية تقف خلف القرار.

ويأتي ذلك في ظل توتر في العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي، خصوصًا بعد إعلان الحكومة السودانية في مايو الماضي اعتبار الإمارات "دولة عدوان"، متهمةً إياها بدعم مليشيا الدعم السريع وتسليحها، إلى جانب إرسال مقاتلين للانضمام إلى صفوفها.