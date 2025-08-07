صورة لوزير الدفاع الأمريكي بالجِينز تُشعل مواقع التواصل

وكالات

أثار وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة له وهو يرتدي بنطال جينز أثناء نزوله من الطائرة الرسمية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وقد نُشرت الصورة عبر حساب رسمي لوزارة الدفاع الأمريكية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وتحديدًا من قبل حساب "DOD Rapid Response"، يوم الاثنين، وسرعان ما حصدت التدوينة أكثر من 8.2 مليون تفاعل بين مشاهدات وتعليقات، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأرفق الحساب الصورة بتعليق يقول: "(وزير الدفاع) يرتدي جينزًا رائعًا"، ما فتح باب التفاعل على نطاق واسع، حيث تساءل بعض المستخدمين عمّا إذا كان البنطال مصنوعًا في الولايات المتحدة، بينما انشغل آخرون بالتكهن حول سعره.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها هيجسيث تفاعلًا واسعًا؛ إذ سبق أن تداول ناشطون في مارس الماضي صورة له يظهر فيها وشم على ذراعه اليمنى، مكتوب عليه باللغة العربية كلمة "كافر".





