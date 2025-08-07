

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن شركة "آبل" ستقوم باستثمار ما مجموعه 600 مليار دولار خلال السنوات القادمة، ما يعتبر رقما قياسيا بالنسبة للشركة.

وقال ترامب في البيت الأبيض، إن "آبل" أعلنت أنها ستستثمر في الولايات المتحدة 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة".

وتابع: "هذا يزيد بمقدار 100 مليار دولار عما كان مخططا له في البداية. وهذا أكبر استثمار قامت به "آبل" في أمريكا أو في أي مكان آخر"، وفقا لروسيا اليوم.

وتم الإعلان عن هذه الخطط بحضور مدير شركة "آبل" تيم كوك الذي قدم لترامب هدية تذكارية.

كانت "آبل" قد أعلنت في فبراير الماضي عن خططها لاستثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال 4 سنوات، حيث من المتوقع أن تبني الشركة مصنعا للخوادم الخاصة بالذكاء الاصطناعي في تكساس، ما يراد منه أن يوفر 20 ألفا من فرص العمل في الولايات المتحدة.

كان ترامب قد دعا الشركات الأمريكية العملاقة لنقل انتاجها إلى الولايات المتحدة وتدشين مشاريع جديدة في الوطن في إطار سياساته تحت شعار "أمريكا أولا".