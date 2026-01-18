إعلان

إعلام عبري: إسرائيل تناقش سيناريوهات الرد على هجوم إيراني محتمل

كتب : مصراوي

11:29 م 18/01/2026

الكابينت

كتب-عبدالله محمود:

أكدت القناة 13 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً محدوداً مع القيادات في جيش الاحتلال داخل مقر قيادة القوات الجوية لمناقشة سيناريوهات الرد الإسرائيلي على هجوم إيراني محتمل.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية، فإن ثلاث طائرات جديدة من طراز إف-35 هبطت في قاعدة نيفاتيم، وسط حالة التأهب التي يعيشها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، قوله إن هناك ما يكفي من صواريخ آرو لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

وفي وقت سابق، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يستعد لحرب كبرى قادمة مع إيران بخطة استراتيجية جديدة، على افتراض أنها ستُشن هجومًا، لكن موعدها غير واضح.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الهدف من الخطة الإسرائيلية الجديدة إعادة هيكلة جيش الاحتلال والاستعداد لأي سيناريو مفاجئ مع تعزيز القدرات التكنولوجية.

إسرائيل إيران حكومة الاحتلال الإسرائيلي

