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خبراء قانون إسرائيليون يحذّرون نتنياهو من العواقب الجنائية لاستمرار حرب غزة

08:47 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن رسالة قدمها أكاديميون وخبراء قانونيون لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن شرعية استمرار الحرب في غزة صارت محل شك كبير.

وأكد الأكاديميون والخبراء القانونيون في رسالتهم لنتنياهو، على أن استمرار الحرب في غزة بات غير قانوني وقد يعتبر عملا عدوانيا يحمل المسؤولية الجنائية للمسؤولين الكبار في الدولة.

وفي وقت سابق من اليوم، حذّر أكثر من 550 مسؤولا إسرائيليا سابقا أمنيا ودبلوماسيا من أن احتلال غزة خطير وقد ينتهي بفشل مدو، وفق القناة العبرية

وذكرت هيئة البث العبرية، أمس الثلاثاء، أن مواجهة حادة وقعت بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع الحكومة.

وحذّر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الحكومة بشأن خطة احتلال غزة قائلا: "أنتم ذاهبون لفخ في القطاع".

وكشفت البث العبرية، أن نتنياهو طلب من رئيس الأركان تقديم تعديلات على خطة احتلال قطاع غزة وتقديمها من جديد، كما طالبه بعدم التهديد بالاستقالة في وسائل الإعلام وإنه لا يقبل بذلك.

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