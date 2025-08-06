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دراسة: تشات جي بي تي يمنح نصائح خطيرة بشأن المخدرات والكحول والانتحار

06:04 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

تشات جي بي تي

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نيويورك - (أ ب)
كشف بحث جديد أجرته مجموعة مراقبة، أن تشات جي بي تي يمنح المراهقين في سن 13 عاما معلومات عن كيفية السُكْر والانتشاء عن طريق المخدرات، ويمنحهم تعليمات حول كيفية إخفاء اضطرابات الأكل أو كتابة خطاب انتحار مأساوي لوالديهم إذا تلقى أسئلة عن هذه الأمور.
وراجعت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أكثر من ثلاث ساعات من المحادثات بين تشات جي بي تي وباحثين تظاهروا بأنهم مراهقون معرضون للخطر. ودائما ما يقدم روبوت الدردشة تحذيرات ضد الأنشطة الخطيرة لكنه استمر في تقديم خطط مصممة بشكل شخصي وشديدة التفصيل عن تعاطي المخدرات، والحميات الغذائية مقيدة السعرات الحرارية وإلحاق الإصابات بالنفس.
وكرر الباحثون في مركز مكافحة الكراهية الرقمية أيضا استفساراتهم على نطاق واسع، وصنفوا أكثر من نصف أجوبة تشات جي بي تي الـ 1200 باعتبارها خطيرة.
وقال عمران أحمد، المدير التنفيذي للمجموعة: "أردنا أن نختبر سياج الحماية، ورد الفعل الفطري الأولي وهو (يا إلهي! ليس هناك سياج حماية). السياجات غير فعالة إطلاقا. إنها بالكاد موجودة، ورقة توت إن وجدت".

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