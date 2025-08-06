إعلان

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف الضغط لكشف معلومات موظفيها في غزة والضفة

02:42 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

الأمم المتحدة

background

وكالات

دعت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات الإسرائيلية إلى التوقف عن مطالبتها بكشف معلومات شخصية عن موظفيها العاملين في الأراضي الفلسطينية، كشرط لاستمرار أنشطتها الإنسانية في غزة والضفة الغربية.

وأكدت الجهات الدولية أن هذه المطالب تهدد بشكل مباشر قدرتها على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين، وتُعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه في حال عدم اتخاذ إجراء فوري، فإن إسرائيل قد تلغي تسجيل معظم الشركاء الدوليين خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى شل قدرة المنظمات على العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المنظمات غير الحكومية أن استمرار هذه الضغوط يمثل عرقلة خطيرة للعمل الإنساني ويقوّض المبادئ الأساسية للاستقلال والحياد.

الأمم المتحدة غزة السلطات الإسرائيلية
