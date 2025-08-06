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بسبب الحريق.. إخلاء فنادق ومناطق سكنية بجنوب إسبانيا

02:04 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

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مدريد - (د ب أ)

ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء أن حريق غابات بالقرب من بلدة طريفة وهي وجهة سياحية مشهورة في جنوب إسبانيا أدى إلى إخلاء العديد من الفنادق والمناطق السكنية ومخيم.

وقال وزير داخلية منطقة الأندلس، أنطونيو سانز إنه تم جلب حوالي 5 آلاف مركبة إلى منطقة آمان في وقت قياسي.

ولم يتم الكشف عن أرقام رسمية لعدد السياح والسكان المتضررين، لكن صحيفة دياريو دي كاديز ذكرت أنه تم إجلاء حوالي 1500 شخص مساء أمس الثلاثاء.

واندلع الحريق حوالي الساعة الرابعة عصر أمس الثلاثاء، ربما بسبب اشتعال النار في حافلة صغيرة في مخيم لا توري دي لا بينا، طبقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن فرقة الإطفاء. ولم يتضح بعد السبب الدقيق للحريق.

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