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مجرد محاولة للضغط.. مسؤولون إسرائيليون يشككون في نوايا نتنياهو بشأن احتلال غزة

12:35 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

إسرائيل

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وكالات

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تصاعد الشكوك داخل الأوساط السياسية والأمنية في تل أبيب بشأن جدّية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تنفيذ تهديداته المتعلقة باحتلال كامل قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله: "أشك في أن نتنياهو يريد فعلاً احتلال كل القطاع"، مشيراً إلى أن "كثيرين يرون أن هذه التهديدات ليست سوى تكتيك يستخدمه نتنياهو للضغط وتحقيق مكاسب سياسية وأمنية".

وفي السياق ذاته، استبعد المصدر أن يُقدم نتنياهو على إقالة رئيس أركان الجيش، مرجحاً أن يتم التوافق بين الطرفين على تنفيذ عملية عسكرية محدودة "لإظهار الحزم" أمام الرأي العام.

وكانت تقارير صحفية عدة أفادت بأن نتنياهو قد قرر بإجماع مع المجلس الوزاري المصغر احتلال غزة بالكامل، رغم معارضة رئيس الأركان إيال زامير.

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إسرائيل غزة بنيامين نتنياهو
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