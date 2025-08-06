السلسلة مستمرة.. إيران تواصل إعدام المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل

وكالات

أعدمت إيران شخصين في قضايا منفصلة اليوم الأربعاء، متهمة أحدهما بالتجسس لصالح إسرائيل والآخر بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، حسبما ذكرت وسائل إعلامية رسمية.

وجاء في تقرير لموقع ميزان أونلاين الإخباري المعني بأخبار القضاء أن المتهم بالتجسس يدعى روزبه وادي، وهو متهم بإرسال معلومات سرية إلى الموساد الإسرائيلي.

وقالت السلطات إن وادي قدم معلومات بشأن عالم إيراني نووي، قُتل في الهجمات الجوية الإسرائيلية على إيران في يونيو الماضي، حسبما جاء في التقرير، الذي لم يشر إلى اسم العالم أو وقت ومكان اعتقال وادي.

وأشار التقرير إلى أن وادي التقى بمسؤولي الموساد خمس مرات في العاصمة النمساوية فيينا.

وفي قضية منفصلة، أعدمت إيران عضوا بتنظيم الدولة الإسلامية اليوم، عقب إدانته بالتخطيط للتخريب.

وأشار تقرير موقع ميزان أونلاين إلى أن المسؤولين اتهموا مهدي آغازاداه بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث شارك في تدريب عسكري في سوريا والعراق قبل أن يدخل إيران بصورة غير قانونية مع أفراد آخرين، قتلوا في اشتباك مع القوات الأمنية الإيرانية.