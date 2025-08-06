إعلان نتائج الحصر العددي للأصوات في انتخابات الشيوخ ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت اللجنة العامة الفرعية في بني سويف برئاسة المستشار هشام مصطفى، الحصر العددي للجان انتخابات مجلس الشيوخ، تمهيدا لحصرها وإرسالها للهيئة الوطنية، استعدادا لإعلان نتائج الانتخابات رسميا الثلاثاء المقبل، ذلك وفقا للجدول الزمني المعلن مسبقا.

وجاءت نتائج الحصر العددي لمرشحي النظام الفردي كالتالي:

محمد علي عبد الفضيل: 267,363 صوتًا

أحمد محسن مبارك: 265,802 صوتًا

هشام محمد مجدي: 135,446 صوتًا

إسلام كمال قرني أمين: 28,863 صوتًا

علي فايز بدوي: 30,807 أصوات

عاطف محمد سيد: 26,321 صوتًا

محمود رسمي علي: 24,422 صوتًا

علي محمود سيد عويس: 15,355 صوتًا

أسامة علي السيد فضل: 15,335 صوتًا

جمال الدين عبد العظيم محمد: 14,908 أصوات

أما الحصر العددي لأصوات القائمة الوطنية، فقد حصلت على 278,231 صوتًا، في حين بلغ عدد من لم يمنحها صوته 3,654 ناخبًا.

كان رؤساء اللجان الفرعية قد توجهوا عقب انتهاء الفرز مباشرة إلى اللجنة العامة بمقر مركز التنمية الشبابية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، لتسليم نتائج رصد الأرقام، ليجري تجميعها على مستوى المحافظة، ثم تُسلَّم لرئيس اللجنة، ليجري رفعها إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتجميع النتائج النهائية، وإعلان أسماء الفائزين أو المتأهلين لجولة الإعادة.

يُذكر أنه جرى تجهيز 368 مقرًا انتخابيًا يضم 371 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و80 ألفًا و140 ناخبًا وناخبة، مع توفير كافة التجهيزات، وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، وكذلك التيسيرات اللازمة والمطلوبة في أماكن الانتظار، فضلًا عن كراسي متحركة للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والمرضى أثناء الإدلاء بأصواتهم.