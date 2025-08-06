مجزرة إسرائيلية جديدة.. عشرات الشهداء والمصابين شرقي دير البلح

وكالات

استشهد 21 فلسطينيا بينما أصيب العشرات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات شرقي دير البلح.

وتوجه الآلاف إلى مركز المساعدات بعد منتصف الليلة، للحصول على كيس طحين أو أي ما يسد رمقهم، وما إن وصلت جموع المجوعين، حتى استهدفتهم القوات الإسرائيلية دون سابق إنذار ما أدى لارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين.

وامتلأت مشرحة مستشفى شهداء الأقصى بالكامل بالجثث، إذ أن عدد الإصابات تجاوز الـ100 إصابة، وفقا للغد.

ووصل إجرام جيش الاحتلال إلى حد أنه استهدف سيارات الإسعاف التي كانت تحاول الوصول للمصابين وإنقاذهم.

كما أن سيارات الإسعاف لم تكن كافية لنقل الأعداد الكبيرة من الشهداء والمصابين، ونقل الأهالي جرحاهم عبر سيارات مدنية أو عربات تجرها الدواب.

واستقبل مستشفى العودة فجر اليوم أيضا 42 إصابة جلهم من الأطفال بعد قصف الاحتلال عدة منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة .

وشن الاحتلال غارات جوية على منطقتي البلد وبطن السمين بالتزامن مع قصف مدفعي على منطقة حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بعد قيام طائرة مسيرة إسرائيلية باستهداف مجموعة مواطنين بسوق النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 88 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، بينهم 63 من طالبي المساعدات.