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لابيد: جميع الأسرى في غزة معرضون للخطر بسبب عمليات الجيش

08:18 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

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وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد إن الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة سيؤدي إلى موت جميع الأسرى جوعا وتحت الضرب والتعذيب.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية جميع الأسرى في غزة سيكونون عرضة للخطر بسبب عمليات الجيش.

كان ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية.

وأضاف الديوان، أن رئيس الوزراء عقد مناقشة أمنية لـ 3 ساعات عرض خلالها رئيس الأركان الخيارات لمواصلة الحملة في غزة.

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يائير لابيد الأسرى الإسرائيليين غزة
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