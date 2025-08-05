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البث العبرية: نتنياهو عبّر عن توجهه لاحتلال غزة بالكامل

07:01 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

أعلنت هيئة البث العبرية، انتهاء المشاورات الأمنية التي دعا إليها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطط الحرب على قطاع غزة.

وقالت البث العبرية، إن نتنياهو عبر في المشاورات الأمنية عن توجهه نحو احتلال غزة بالكامل.

وكشف مصدر، أن المشاورات الأمنية تناولت مسألة تطويق غزة، مؤكدا أن توجه نتنياهو هو الذهاب نحو احتلال مخيمات وسط القطاع ومدينة غزة.

وذكرت البث العبرية، أنه من المقرر عقد اجتماعات إضافية للمجلس الوزاري المصغر والحكومة بشأن توسيع القتال بغزة، موضحة أن المشاورات تناولت توسيع القتال لمناطق يخشى وجود أسرى فيها ما قد يعرض حياتهم للخطر.

وأكدت البث العبرية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض أي عملية برية في مناطق وجود الأسرى في قطاع غزة.

وكانت البث العبرية، أفادت بأن التوقعات تشير إلى أن رئيس الأركان إيال زامير سيستقيل إذا تقرر احتلال القطاع بالكامل.

وكان زامير أصدر قرارا بتقليص حم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، في ما اعتبرته وسائل إعلام عبرية رفضًا ضمنيا لضغوط الوزراء اليمينيين المتطرفين في الحكومة لاحتلال غزة بالكامل.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن قرار زامير تم تفسيره على أنه رد على تهديدات بإقالته ما لم يقبل مقترحات احتلال غزة بالكامل.

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