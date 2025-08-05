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الحوثيون: استهدفنا مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي

09:24 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

استهداف مطار اللد في يافا أرشيفية

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وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن "الحوثيون"، أنها استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي.

وقال الناطق العسكري باسم "الحوثيين" يحيى سريع: قواتنا نفذت عملية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأضاف سريع خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن العملية حققت هدفها وتسببت في هروب ملايين الغاصبين للملاجئ وتوقف حركة المطار.

وأوضح أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة والتجويع.

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