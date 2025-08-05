الجيش الروسي يدمر مركز قيادة ومرافق مطارات عسكرية أوكرانية



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي دمر مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما دمر مطارات عسكرية أوكرانية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بواسطة صواريخ "كينجال".



وقالت الوزارة، إن مقاتلي مدفعية مظليي "تولا" الروسية، دمرت مركز قيادة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي.

وأضافت: "طواقم راجمات الصواريخ غراد، التابعة لفرقة قوات تولا التابعة لمجموعة قوات الشمال، تنفذ مهام قتالية لاستهداف العدو في مقاطعة سومي، وإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع روسيا"، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار البيان إلى أن خلال استطلاع جوي، اكتشف الجيش، تمركزًا كبيرًا لقوات للمشاة الأوكرانيين في الغابة.

وأضافت الوزارة: "بعد تلقي إحداثيات الهدف، تحركت أطقم راجمات صواريخ غراد بسرعة إلى النقطة المحددة، وبإطلاق دقيق للصواريخ غطت المنطقة المحددة، ما أدى إلى تحييد الأفراد وتدمير مركز القيادة والمراقبة الأوكرانية".

وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجةً لعمليات ناجحة، تمكّنت القوات الروسية من تعطيل التنسيق بين وحدات القوات الأوكرانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني في المنطقة.