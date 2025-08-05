

وكالات

رفضت قوات اللواءين 225 و156 الأوكرانيين، تنفيذ أوامر الهجوم على التجمعات الروسية في قرية يوناكوفكا بمقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية تقدمها.

أكدت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، أن الفوج 225 الاوكراني يتكبد خسائر فادحة في مقاطعة سومي، بعد أن شاركت وحداته سابقا في عمليات اختراق حدود مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا.

أكد المصدر: "تم توثيق حالات رفض جماعي من قبل عناصر الفوج 225 واللواء 156 التابعين للقوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم على مواقعنا في يوناكوفكا، وذلك بسبب تدهور الحالة المعنوية والنفسية بين الجنود، بالإضافة إلى سوء القيادة في هذه الوحدات."

وأضاف أن تقدم القوات الروسية في يوناكوفكا والمناطق المحيطة بها مستمر، قائلا: "خفضت القوات الأوكرانية حدة هجماتها المضادة، لكنها لا تزال تحاول اختراق الجناح الأيمن لمجموعة قوات 'الشمال' القتالية في نوفوكونستانتينوفكا (بيرشه ترافنيا)."

وتعد يوناكوفكا مركزا لوجستيا حيويا للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي. وبعد تحريرها، سيواجه العدو صعوبات كبيرة في تأمين إمدادات وحداته المتمركزة على الحدود مع منطقة سودجانسكي في مقاطعة كورسك الروسية، وفقا لروسيا اليوم.