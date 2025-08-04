وكالات



كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تصاعد التوتر داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب، في ظل إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المضي نحو احتلال كامل لقطاع غزة، رغم اعتراضات قيادات عسكرية وأمنية بارزة.



ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو أن القرار "تم اتخاذه"، وأن رئيس الوزراء يرى أن احتلال غزة هو السبيل للحسم مع حماس، مشيرين إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إذا واصل معارضته للخطة "فعليه الاستقالة".



من جهتها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في القطاع، رغم الخلافات المستمرة مع قيادة الجيش، ونقلت عن مصادر أن "الاحتلال الكامل" لا يزال خيارًا مطروحًا على الطاولة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية للهيئة.



وقالت المصادر إن صفقة تبادل جزئية كانت قاب قوسين أو أدنى من التحقق، إلا أن إسرائيل "تخلت عنها بسرعة".



وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مقربين من نتنياهو بأن "المرحلة القادمة ستشمل عمليات عسكرية في المناطق التي يُعتقد بوجود أسرى فيها"، مضيفين أن التلويح بالتصعيد قد يكون أيضاً جزءًا من تكتيك تفاوضي للضغط على حماس.

وتابعت المصادر: "القرار تم اتخاذه ونتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة والحسم مع حماس".