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مؤسسة فلسطينية: 54 مفقودًا عند مراكز التحكم بالمساعدات

10:29 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

مساعدات غزة

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وكالات
وثّقت "مؤسسة الضمير" الفلسطينية ارتفاعا في حالات الإبلاغ عن مفقودين عند مراكز التحكم بالمساعدات التي تديرها ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" الأميركية في القطاع.

وقالت مؤسسة الضمير -في بيان- أن 54 فلسطينيا ما يزالون مفقودين في محيط تلك المراكز، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال لا تسمح بانتشال جثامين المستهدفين هناك.

ومنذ تولت الشركة الأمريكية إدارة ملف المساعدات في إطار خطة أمريكية إسرائيلية لتقييد تلك المساعدات، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتعاقدون الأجانب مجازر أوقعت أكثر من 1500 شهيد من المجوّعين.

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مؤسسة الضمير الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة
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